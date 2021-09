Estudiantes discutieron estado de la juventud con candidatos presidenciales

Los estudiantes del colegio Berkeley Academy en Santa Ana discutieron el estado de la juventud costarricense con varios candidatos presidenciales este viernes.

Al fórum moderado por la estudiante, Daniela López, acudieron los candidatos Óscar López del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Sergio Mena del Partido Nueva Generación (PNG), Federico Malavassi del Partido Unión Liberal (PUL) y Greivin Moya del Partido Fuerza Nacional (PFN) (asistió de manera virtual).

Cada candidato tuvo 10 minutos para comentar la situación actual de la juventud en el país y ampliar en propuestas sobre este tema.

El primero en hablar fue Óscar López, quien ha sido dos veces diputado, y propuso un proyecto que busca prohibir en las solicitudes de empleo los puntos de experiencia laboral e incluir la edad del aplicante.

Y lo piensa tramitar como proyecto de ley o ejecutivo (dependiendo si quedara como diputado o presidente).

El exdiputado contó una anécdota personal de 2019. Relató que, tras salir de la Asamblea Legislativa, buscó trabajo como abogado. Cuando llegó a la Defensoría de los Habitantes, dice que no lo contrataron porque no tenía experiencia: “Yo lo que viví me generó depresión, por eso quiero prohibir que en las solicitudes de empleo le pidan a los jóvenes experiencia laboral o un requisito de edad. Eso es un acto de discriminación, ese círculo vicioso lo vamos a acabar mediante un proyecto de ley o un proyecto ejecutivo”.

Por su parte, Sergio Mena, del partido Nueva Generación, dijo que se lanzará de nuevo como presidente porque quiere que Costa Rica esté libre de corrupción. Alegó que “las cosas se hacen participando”.

“Falta mucha motivación en las escuelas y así que quiero revisar la parte curricular, que los niños estudien lo que quieren estudiar, que se vayan perfilando en salud, temas sociales, economía, tecnología, entre otros. Entonces que se revisen las materias que se enseñan en el MEP. Además, quiero que a los chicos les enseñan francés, inglés, que vengan profesores de otros países con un convenio. Utilizar los fondos de Fonatel para generar banda ancha en todos los pueblos para que haya educación en todo lado”, comentó Mena.

Federico Malavassi, del Partido Unión Liberal, señaló que el eje principal de su organización es la libertad. Añadió que en su partido defienden los ideales androcéntricos y, por lo tanto, ponen al humano por encima del Estado.

El candidato liberalista destacó varias problemáticas actuales que afectan a la juventud, como el apagón educativo y la imposibilidad de dar mantenimiento a las escuelas con orden sanitaria. “Nos estafaron con la educción, los estudiantes no salen bilingües”, concluyó.

El candidato Greivin Moya, del Partido Fuerza Nacional, se conectó vía Zoom al foro e indicó que su partido tiene una ideología de centro con una proyección de centro.

“La gente se pregunta ¿cómo un periodista entra a la política? Yo entré a esto porque después de tantos años en periodismo y de ver la realidad del país, uno no se queda tranquilo. Los partidos actuales han empobrecido más al país, tenemos una deuda horrorosa. Quiero un Estado de solidaridad, que sea facilitador para hacer eficientes las gestiones y pedir más cuentas a los jerarcas”, señaló Moya.