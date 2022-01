“Esto es una caja de mentiras y contradicciones”, dice diputado sobre cuestionario de riesgo del MEP

Luego de semanas de comparecencias con diferentes jerarcas y funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), la comisión de Control de Ingreso y Gasto Público sigue sin dar con los responsables del polémico cuestionario de factores de riesgo que miles de niños respondieron en noviembre anterior.



Esta tarde, los legisladores volvieron a recibir en audiencia a Florlenis Chévez, jefa del Departamento de Evaluación Académica y Certificación del MEP, para que aclarara las contradicciones que hubo entre su primera comparecencia y lo dicho la semana anterior por el equipo encargado de la formulación de esos cuestionarios.

En esa primera cita, Chévez aseguró que ese equipo fue el encargado de agregar y eliminar preguntas de ese cuestionario y que ella nunca revisó el documento en su versión final, sino que solo lo trasladó a Pablo Mena, exdirector de la oficina de Gestión y Evaluación de Calidad del MEP.

En comparecencia ante los diputados, la mayoría de los funcionarios no logró aclarar ese punto, mientras que uno reconoció que no ha visto ninguna mejora significativa.

Sin embargo, los integrantes de dicho equipo dijeron semanas después que esos cambios vinieron sugeridos directamente por Chévez, como jefa inmediata del departamento, algo que ella volvió a negar este jueves.

En su defensa, la funcionaria aseguró que su jefatura era un recargo que el propio Mena le impuso por un tema de burocracia y aceptó a la también verdiblanca Yorleny León que su jefatura “era de mentirillas”.

Insistió en que ella no opinó sobre el contenido del cuestionario porque esa es una labor técnica y ella velaba por la parte administrativa, por lo que todos los correos los trasladaba a Mena o eran enviados directamente a él.

“Yo no puedo aceptarle a usted que no tenga ninguna responsabilidad del producto que sale de su departamento como si usted no estuviera ahí y fuera solo un puente entre los técnicos y la imprenta.