Esto dice el ICE tras anuncio de Panamá de suspender venta de electricidad a Costa Rica

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aseguró este jueves que actualmente no se está importando electricidad de Panamá y que tampoco proyecta hacerlo durante este 2026.

Esa declaración llega horas después de que el presidente José Raúl Mulino anunciara que su país suspenderá la venta de electricidad a Costa Rica en medio de la disputa comercial que ambos países mantienen desde el 2019.

“El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cuenta con los recursos suficientes para atender la demanda eléctrica del país.

“Costa Rica no tiene contratos firmes de compra de energía con Panamá, por lo que actualmente no está importando electricidad de ese país y proyecta no hacerlo durante lo que resta de 2026”, dijo la misiva enviada por el ICE.

El presidente ejecutivo, Marco Acuña, añadió que el país tiene las suficientes reservas para enfrentar la demanda eléctrica de todo el 2027, incluso en medio de los efectos del fenómeno de El Niño, que proyecta sequías en la región.

“Como fundador del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC) y miembro activo del Mercado Eléctrico Regional (MER), Costa Rica respalda el Tratado Marco que rige las transacciones entre los países miembros, así como los principios de libre competencia bajo los que operan las transacciones.

“Por lo anterior, Costa Rica reitera que cuenta con los recursos para atender la demanda eléctrica del país y respalda de forma contundente el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional”, añadió la institución.

Las declaraciones de Mulino llegan horas después de que la presidenta Laura Fernández asegurara que su Gobierno activará “todos los mecanismos que estén a su alcance” para eliminar el bloqueo que el país vecino mantiene con una serie de productos ticos.

Mulino dijo que lo sorprenden esas declaraciones y cuestionó que las relaciones internacionales no se deberían realizar a través “de una tarima o conferencia de prensa”, en una clara alusión a lo dicho por Fernández ayer en su rendición de cuentas semanal.