Esto dice diputado oficialista tras altercado en parqueo capitalino

El diputado oficialista Alexander Barrantes Chacón emitió un comunicado en el que se refirió a los hechos ocurridos recientemente en un parqueo de San José, frente al Parque Morazán.

La reacción del legislador llega luego de que el medio digital CRHoy publicara, la tarde del domingo, que el legislador había estado involucrado en un accidente de tránsito y que, posteriormente, se alteró con el afectado, llegando a retarlo a golpes, según videos registrados por testigos.

En su reacción, el despacho de Barrantes reconoció su participación en el percance y expresó su disposición para asumir los daños materiales, comprometiéndose a resolver el incidente de manera directa con el otro conductor.

“El diputado Barrantes asume la plena responsabilidad por lo sucedido y lamenta sinceramente las circunstancias generadas”, afirma el comunicado.

Además, agregó que “desde el primer momento, manifestó su disposición para asumir los daños materiales y resolver el incidente de forma directa con la persona afectada”.

Sobre la intervención de terceros, el despacho precisó que “el señor Prabhakar Sharan —amigo del diputado— intervino únicamente como mediador para facilitar la resolución del conflicto”.

La publicación hecha por CRHoy detalló que, según testigos, Barrantes manejó en reversa y golpeó un vehículo, intentó retirarse del parqueo y se alteró cuando el afectado lo confrontó.

Los videos publicados por el medio muestran al legislador increpando al afectado con frases como: “No respondo si le rompo la cara” y “Yo soy hombre y puedo hacer lo que quiera”, además de ofrecerse a cubrir los daños en el vehículo en un plazo de 15 días.

Posteriormente, un empresario abonó los daños en efectivo, según las imágenes difundidas por el medio.

Por ahora, es la única reacción por parte de la bancada legislativa respecto al incidente.