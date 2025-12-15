Este martes inicia la tregua navideña electoral: ¿Qué significa y a quiénes afecta?

La tradicional tregua navideña del Tribunal Supremo de Elecciones iniciará este martes 16 de diciembre y se extenderá hasta el próximo 1.° de enero, inclusive.

Esto significa que, durante ese periodo, estará terminantemente prohibida la difusión de cualquier tipo de propaganda política pagada en medios de comunicación, lo mismo que la celebración de reuniones y otras actividades proselitistas en vías o lugares públicos.

La tregua navideña está resguardada en el artículo 136 del Código Electoral y precisamente defiende que, durante la época electoral, el país pueda hacer una pausa en medio de las celebraciones de fin de año.

Esas restricciones, entonces, están dirigidas a las personas candidatas y sus partidos políticos.

La prohibición afecta a cualquier espacio político pagado en prensa escrita, radio, televisión e internet, incluyendo todo tipo de publicidad digital.

Durante la veda sí estarán permitidos los debates, entrevistas, programas de opinión, volanteo y perifoneo.

Los candidatos a la Presidencia de la República también podrán difundir hasta un máximo de tres mensajes navideños.

La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, destacó la importancia de esta pausa como un periodo de reflexión en medio de la campaña, donde además de compartir con sus seres queridos, se puede aprovechar el tiempo para informarse, con serenidad, sobre las propuestas de los aspirantes y sus agrupaciones.

El Tribunal ya presentó a la ciudadanía su sitio de Votante Informado, que incluye la presentación de todas las personas candidatas, sus hojas de vida y planes de gobierno, así como herramientas nuevas como un chat de inteligencia artificial para conocer las propuestas de cada aspirante según temas de interés.

