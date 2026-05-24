Este lunes se decide el futuro de comisiones sobre CCSS y Poder Judicial

Este próximo lunes, las diferentes fracciones legislativas decidirán si las soluciones que requieren la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Poder Judicial se discutirán en comisiones especiales.

El bloque opositor, que recoge a los 26 diputados del PLN, FA, PUSC y CAC, presentó dos mociones en ese sentido: una para cada tema y con una integración mixta.

En el caso de la CCSS, la idea es que en ese espacio se discutan temas cruciales como las listas de espera, la sostenibilidad del IVM, la deuda del Estado con la institución y la gobernanza de la entidad.

“La Caja es una institución que forma parte integral del contrato social en Costa Rica, la que tiene más impacto en términos de servicios universales de salud y en materia de pensión; entonces, siendo una institución tan clave y que está en crisis desde hace ya bastantes años y con serios problemas de gobernanza y sostenibilidad, nos parece que la integralidad de esa agenda tiene que verse en un solo espacio”, defendió el jefe liberacionista, Álvaro Ramírez.

La idea original es que ese órgano tenga, además de diputados de todas las bancadas, asesores externos que representen al sector trabajador, funcionarios y patronos.

La del Poder Judicial, por su parte, discutiría las profundas reformas por las que presiona el Poder Ejecutivo y las soluciones que la misma entidad propone.

“Tiene sentido crear una comisión especial cuando es un tema país que esta Asamblea quiere priorizar, en el entendido de que no sean muchas comisiones. El tema del Poder Judicial, que es el otro gran tema sobre la mesa, me parece que con esas dos comisiones especiales tendríamos suficiente para esta primera legislatura y podríamos aprovechar para atender algo que todos aquí hemos dicho que es una prioridad”, añadió el frenteamplista José María Villalta.

Sin embargo, el oficialismo duda de apoyar ambas mociones.

Nogui Acosta aseguró que tienen serias dudas sobre esa propuesta, que dijo se presentó sin tomar en cuenta a las 31 curules de Pueblo Soberano.

“Si hablamos de proporcionalidad, no están acordes con el número de diputados si consideramos los 57, por lo tanto, ya ese es un elemento que nos inhibe de poder aprobarlas.

“La conformación también nos parece relevante, ¿por qué tengo que sentar al sindicato en la comisión? Esa es una duda que me genera esta disposición”, cuestionó Acosta.

La oposición insistió en que están abiertos a discutir esos puntos y hacer los cambios necesarios para que ambas mociones tengan viabilidad entre el oficialismo.

En ese sentido, Acosta pidió tiempo hasta este lunes para discutir el tema con su fracción, de manera que el martes ambas mociones se sometan a votación en el Plenario.

