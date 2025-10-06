Este es el “regaño” de la fracción oficialista a Alexánder Barrantes

La fracción oficialista realizó un “severo llamado de atención” al diputado Alexánder Barrantes, luego de que CRHoy publicara un video donde se le ve peleándose con un joven al que le chocó su vehículo, mientras ambos se encontraban en un parqueo público.



En un comunicado de prensa, firmado por Pilar Cisneros, la bancada le recordó Barrantes que esperan que se comporte “como un caballero”.

“Hacemos un severo llamado de atención al diputado Barrantes Chacón, de quien siempre esperamos que se comporte como un caballero, atendiendo a su investidura como diputado de la República.



“Nunca más debe repetirse este comportamiento, conscientes de que cada uno debe asumir plenamente las consecuencias legales y reputacionales de sus actos”, dice la misiva.

El comunicado también indica que la fracción “se reserva el derecho a tomar otras acciones” en caso de que una eventual investigación de las autoridades sobre el incidente revele nuevos hechos.

“El legislador reconoce plenamente su participación en el percance en el que golpeó a otro vehículo -dentro de un estacionamiento privado- y lamenta profundamente los inconvenientes ocasionados”, finaliza el comunicado.

Este lunes, Barrantes ya había compartido un video a la opinión pública donde insiste en que las imágenes “se sacaron de contexto”, a pesar de que en las grabaciones se observa lanzando golpes y amenazando a la víctima.

