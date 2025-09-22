Estas son las reglas para la histórica votación sobre inmunidad de Rodrigo Chaves

A partir de las 2 p. m. de este lunes, la Asamblea Legislativa empezará a discutir el levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

Se trata de un hecho inédito en Costa Rica, pues nunca antes, un mandatario en ejercicio ha sido despojado de su fuero de improcedibilidad penal.

¿Pero cómo se llevará a cabo esta votación?

"Es una votación ordinaria. Así lo sabe el reglamento y así lo señaló el presidente de la Asamblea Legislativa (Rodrigo Arias) en una resolución, cuando indicó cuáles iban a ser las reglas del trámite de este proceso. Antiguamente, las votaciones de este tipo de asuntos tenían la palabra secreta, la cual fue eliminada por la Sala Constitucional, indicando que ese tipo de votaciones debían ser públicas. La votación es la ordinaria y los diputados que estén a favor del levantamiento del fuero del Presidente deberán votar con el botón verde y los que estén en contra votarán con el botón rojo", explicó el director de la Secretaría del Directorio, Edel Reales. "En el periodo de la Constitución Política actual, del 48, esta sería la primera vez que se desarrolla este proceso. Son normas que el constituyente desarrolló estaban ahí y no tenemos antecedentes próximos de este desarrollo. Sí ha habido discusiones sobre el levantamiento de la inmunidad en algunos procesos, en los cuales antes la votación era secreta. Por medio de eso fue que algunos medios de comunicación presentaron un recurso ante la Sala y la Sala determinó que este tipo de formación de causa contra funcionarios y las votaciones secretas sobre este tipo de asuntos debía ser eliminado y así se eliminó del reglamento y ahora son todas públicas", agregó.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que la votación se haga nominal. Ello implicaría que se pase lista y que cada congresista anuncie su voto y lo justifique. Para que ello suceda, el Plenario deberá aprobar una moción para ese fin.

Lo cierto del caso es que, hasta el cierre de esta publicación, no se ha valorado una iniciativa en ese sentido.

En sentido contrario, las fracciones negociaron y llegaron al consenso de que la deliberación de los informes hechos por una comisión que estudió el caso seguido contra el gobernante se hará mediante un debate reglado. Dicha figura limita el uso de la palabra, de manera que este se divide por fracción. En promedio, cada parlamentario tendrá cuatro minutos para referirse al expediente 25.105.

"No se autoriza hacer el uso de la palabra, ni pedir interrupciones, ni espacio de alusiones, sino que es para que cada fracción tenga un espacio propio de uso de la palabra... no hay derecho a réplica, sino que es dedicarse a ese espacio. "Concluido ese debate, o si se llega a las 7 p. m. y existiera gente en el uso la palabra, la Presidencia lo dará por discutido y lo someterá a votación. Así se estableció en la moción aprobada la semana pasada, con reglas muy claras, tanto del uso de la palabra como el momento en que se va a votar", expuso Reales.

Valga recordar que la sesión abrirá con la lectura de las recomendaciones del informe de mayoría del foro que analizó el caso, y luego, con una exposición de 10 minutos de cada uno de los legisladores que lo integraron: Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y Daniel Vargas.

Chaves, así como su ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, enfrentan un proceso que tiene que ver con una supuesta orden que estos dieron al publicista Christian Bulgarelli, para que diera $32.000 al exasesor del mandatario, Federico “Choreco” Cruz, a cambio de que su empresa RMC La Productora recibiera un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

