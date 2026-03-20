Estas son las nuevas reglas para el periodo de lactancia

Los diputados aprobaron en segundo debate un proyecto de ley que reforma el Código de Trabajo para ampliar los períodos de la licencia de lactancia y establecer nuevas obligaciones para los empleadores.



Entre los principales cambios está que fija como período mínimo de lactancia el primer año de vida del bebé. Este tiempo podrá prorrogarse cada tres meses mediante certificación médica, siempre que el niño continúe siendo alimentado con leche materna. Ese documento deberá ser emitido por un médico (ver video adjunto de Telenoticias).



La reforma también reconoce el derecho a la lactancia en casos de adopción, el cual se podrá solicitar con certificación profesional que indique el tiempo requerido para la inducción de lactancia entre la madre y el niño adoptado.



Actualmente, la licencia de maternidad otorga una hora diaria para la lactancia dentro de la jornada laboral, pero con el nuevo proyecto permitirá opciones más flexibles, como 15 minutos cada dos horas, media hora dos veces al día, o bien, entrar una hora más tarde o salir una hora antes del trabajo.



Además, la ley obliga a los empleadores a habilitar espacios adecuados para la extracción de leche materna, con pausas de 25 minutos cada tres horas durante la jornada laboral.