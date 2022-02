“Estamos formando una sociedad de pendejos”, dice diputado sobre reclamos en pruebas FARO

El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Ramón Carranza, aseguró esta mañana en el seno de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que el país está formando “una sociedad de pendejos y pendejas”.



Lo hizo en el marco de la discusión sobre los polémicos cuestionarios de factores asociados que se aplicaron como parte de las pruebas FARO y provocaron que, en un mismo día, más de 70 mil escolares resolvieran cuatro exámenes escritos, algunos durante tres horas seguidas.

“El tema de las pruebas, si eran muy largas, yo siempre dije aquí estamos formando una sociedad de pendejos y pendejas, hay veces cuando usted ve las pruebas y ve que no hay una sola palabra que contestar si todas eran marcar con ‘x’ y que aquí haya dicho gente que a los chiquitos se les hacían vejigas en las manos contestando yo eso no es de recibo.

“Vi las pruebas, hay que ver si las acumularon y eran todas juntas, pero todas eran de marcar con ‘x’, no había una sola que tuviera que escribir una sola palabra un niño y lo presentamos como una catástrofe de que esa prueba a los chiquitos se les hacían vejigas en las manos… Yo respeto, cada caso habría que analizarlo en particular, pero la prueba en sí no está para que a un niño se le haga una vejiga por poner una x”, aseguró Carranza.

Las palabras del legislador no cayeron bien entre sus compañeros del órgano legislativo, quienes cuestionaron la forma en que se pronunció y lo invitaron a disculparse, algo a lo que se negó.

“Lo invito diputado Carranza a pedir disculpas por haber tratado a niños y jóvenes de la forma tan irrespetuosa como los trató hace unos minutos; es más, no me voy a atrever a repetir la consigna que usted le dio a esos jóvenes y niños, me sentí ofendida como madre y por eso lo invito a disculparse”, dijo la presidenta de la comisión, Yorleny León.

Carranza insistió en que hay cientos de niños que enfrentan situaciones mucho peores para poder acceder a la educación en el país y que, por eso, no iba a disculparse.

“Yo hablé que estábamos creando una sociedad de pendejas y pendejos porque cuando uno revisa las pruebas y no hay una sola palabra y todo es marcar con una 'x', de eso no me voy a desdecir. Agresión es la situación que muchos estudiantes viven diariamente cuando caminan kilómetros para poder llegar a una escuela”, respondió.