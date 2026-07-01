Esta es la razón detrás de la renuncia del exministro de Trabajo

El abogado Roy Thompson se convirtió este martes en la primera baja del gabinete de Laura Fernández.

El hasta ayer ministro de Trabajo presentó su renuncia alegando motivos personales relacionados con sus labores privadas.

Este miércoles, en entrevista con Teletica.com, el exministro precisó por qué tomó esa decisión.

“Efectivamente ayer, en horas de la tarde, le presenté la renuncia a doña Laura (Fernández), la cual muy amablemente me aceptó. Yo me he dedicado a temas de empresas relacionadas al cáñamo industrial en el pasado y tenía proyectados armar algunos proyectos en Costa Rica.

“Eso fue interrumpido por el renombramiento de ministro, lo cual suspendió cualquier actividad que tuviera que ver con la ayuda de ese tipo y, luego de estos dos meses donde realmente el tema de la carga de trabajo que representaba el ministerio, que son cargas de 15 o 17 horas al día, me hizo pensar en la posibilidad de regresar al sector privado”, aseveró.

Thompson precisó que entró a la industria del cáñamo industrial hace 10 años con los esfuerzos para su regulación en el país, algo que finalmente sucedió en 2022 y que permitió la emisión de licencias para el cultivo y procesamiento de este.

“Yo preferí pensar en temas familiares y empresariales. Esa es una decisión que yo tomé y, como le digo, tuve la suerte y la consideración de doña Laura para aceptarme la renuncia”, añadió.

El exministro agradeció tanto a la mandataria como al expresidente y ahora ministro Rodrigo Chaves por la oportunidad de haber dirigido la cartera de Trabajo.

Consultado sobre por qué agradecía al jerarca de Hacienda, Thompson reconoció que su nombramiento también pasó por él.

“De mi parte, es lo único que puedo manifestar: ese agradecimiento a doña Laura y a don Rodrigo por haberme incluido en el gabinete.