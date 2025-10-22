Esta es la comisión que analizará segundo intento de desafuero de Chaves

El Plenario Legislativo eligió, este miércoles, a la liberacionista Alejandra Larios, el oficialista Daniel Vargas y la frenteamplista Rocío Alfaro para integrar la comisión especial que analizará la nueva solicitud de levantamiento de inmunidad contra el presidente Rodrigo Chaves.

En el órgano, que tendrá 20 días para emitir su informe final, destacan Vargas y Alfaro porque ellos también fueron parte del proceso de desafuero que terminó semanas atrás y en el que el Congreso no consiguió los 38 votos necesarios para quitarle la inmunidad a Chaves.

La diferencia con ese proceso es que, esta vez, la solicitud viene del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y por presunta beligerancia política, un ilícito electoral.

La comisión quedará instalada esta misma tarde y luego de esto se definirá su horario de trabajo.

El órgano tendrá el deber de convocar a Chaves y su defensa para escuchar su descargo y luego emitir el o los informes con una recomendación al Plenario sobre el desafuero solicitado.

En caso de que la recomendación sea positiva, el Plenario deberá someter a votación el levantamiento de la inmunidad y aprobarlo con un mínimo de 38 votos, una cifra que resultó imposible de obtener en el pasado proceso.