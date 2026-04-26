¿Es un alivio para el Poder Judicial que Rodrigo Chaves deje el poder?

La llegada de Rodrigo Chaves al poder trajo consigo una dinámica inédita para el Poder Judicial.

Nunca antes la relación entre estos dos supremos poderes fue tan mala como en la actualidad, con ataques reiterados del Ejecutivo hacia todo el sistema judicial, especialmente sus cabezas.

El mandatario concentró buena parte de su administración en cuestionar la labor judicial, tanto en sus acciones como en sus omisiones, acompañando su discurso de insultos que trascendieron lo profesional para meterse en el ámbito personal.

Esa compleja dinámica provocó que el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, reconociera que entre las prioridades de su mandato ha estado la defensa de la independencia judicial, descrita, según él mismo, como “la condición necesaria para que podamos hablar de un régimen de derechos”.

En ese escenario, ¿es un alivio para el Poder Judicial que Chaves deje el poder?

“No, no, realmente yo no pienso que la salida de don Rodrigo vaya a ser un alivio. Con don Rodrigo Chaves y ahora, cuando viene doña Laura (Fernández), seguimos siendo Poder Judicial y debemos seguir ejerciendo nuestro rol en el Estado de Derecho que nos corresponde según la Constitución y la ley.

“Yo no pienso que personas o cambios de personas vayan a ser algo que nos permita mejorar. No, vamos a seguir trabajando. Sin duda alguna, una mejor relación entre poderes beneficia el trabajo que nosotros hacemos y por eso es que esperamos que haya una mejor relación para que nuestra función, nuestro trabajo, sea realmente mejor, así lo espero que suceda”, dijo Aguirre en entrevista con Teletica.com.

El magistrado presidente también habló de lo que espera de Fernández una vez que asuma el poder el próximo 8 de mayo.