¿Es posible obligar a los privados de libertad a trabajar?

El diputado Fabricio Alvarado, con el apoyo del resto de la fracción de Nueva República, presentó un proyecto de ley que obligaría a las personas privadas de libertad a trabajar mientras descuentan su pena.



La principal justificación, según el propio Alvarado, es compensar el elevado costo que, según el periodista, supone la manutención de estas personas para el Estado.

Según el propio legislador, hoy la manutención de cada privado de libertad ronda los ₡437.840 por mes, un costo que “asumimos todos los costarricenses mediante el pago de impuestos”.

Para atenuar esa cifra, la propuesta de Alvarado es que del salario total que estas personas reciban por ese trabajo obligatorio, un 40% vaya a las arcas del Estado, 30% al pago de cualquier obligación que el preso tenga (pensiones, por ejemplo) y el restante 30% para sus gastos o ayudar a su familia.

Pero, ¿es realmente posible obligar a los privados de libertad a trabajar?

La Constitución Política, en su artículo 56, establece que “el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad”.

Y en distintos pronunciamientos, los magistrados han sido enfáticos en que, mientras no resulten incompatibles con su condición de privados de libertad, los presos gozan de los mismos derechos fundamentales que el resto de la población.

Si bien Alvarado y Nueva República reconocen que hay falta precisión en la ley, para ellos ese deber con la sociedad debería aplicar para las personas que descuentan prisión.

Pero esa obligación, según los expertos, sería improcedente.

“La idea me gusta mucho porque es bueno que estas personas trabajen, que estén ocupados y que tengan medios de subsistencia para ellos y sus familias, pero lo que no me parece y no pasaría un examen constitucional es que se les obligue, y aún peor que se les restrinja el uso de esos recursos que se ganen mediante su trabajo”, resumió el experto constitucionalista, Rubén Hernández.