“Es plata gratis”, dice Hacienda sobre créditos para proyecto de tren eléctrico

El viceministro de Hacienda, Luis Antonio Molina, defendió este martes, ante los diputados, los créditos de apoyo presupuestario que financiarían el prometido proyecto de tren eléctrico de la Gran Área Metropolitana (GAM).

En audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, Molina aseguró que las condiciones de esos empréstitos no existen en los mercados internos y que el país no puede darle la espalda a un proyecto que tiene más de 25 años de estar en discusión.

“Diputados, esto es plata gratis, literalmente es plata gratis. Tasa de 0% interés a 40 años y 10 años gracia; instrumentos de ese tipo no existen a nivel internacional, solo una institución multilateral como el Fondo Verde del Clima nos tiene estas condiciones”, aseguró el viceministro en referencia a los $128 millones que ese mecanismo multilateral ya prometió a Costa Rica.

El proyecto, además, necesitaría de otro crédito de $371 millones financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), $50 millones más del Fondo Verde y $250 millones del Banco Europeo de Inversión, para redondear los $800 millones que contemplan esta primera etapa del tren.

“Estamos confiados en que la solidez de la estructuración del proyecto es buena y por eso estamos aquí dando la cara el día de hoy”, añadió Molina.

Los diputados avalaron el desglose que hizo Hacienda de la inversión y también evacuaron dudas puntuales sobre el proyecto, que según el presidente del Incofer, Álvaro Bermúdez, entraría en operación dos años después de que se apruebe el expediente legislativo para su financiamiento.

La iniciativa, que incluye dos líneas, estima un traslado de 100 mil usuarios por día y requeriría de 140 expropiaciones que correrían por cuenta del Estado.

Con esos cálculos, según Bermúdez, el proyecto entraría en operación en 2030 y con tarifas muy similares a las que hoy pagan los usuarios del tren convencional.



