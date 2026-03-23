Es oficial: Estos son los 57 diputados que ocuparán el Congreso durante los próximos cuatro años

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó este lunes, oficialmente, a los 57 diputados que ocuparán la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1°. de mayo.

Luego de terminado el escrutinio definitivo, la máxima autoridad electoral presentó los nombres de los legisladores que estarán en el Congreso durante los próximos cuatro años.

En total serán cinco los partidos políticos representados: Pueblo Soberano (31 curules), Liberación Nacional (17), Frente Amplio (7), Unidad Social Cristiana (1) y Coalición Agenda Ciudadana (1).

El TSE celebró que, por primera vez en la historia democrática de Costa Rica, el Plenario estará compuesto por una mayoría de mujeres: 30 diputadas y 27 diputados.

Esta es la conformación del Congreso por provincia:



San José



Nogui Acosta Jaen (Pueblo Soberano)



Kattia Alejandra Mora Montoya (Pueblo Soberano)



Stephan Brunner Neibig (Pueblo Soberano)



Mayuli del Carmen Ortega Guzmán (Pueblo Soberano)



Gonzalo Alberto Ramírez Zamora (Pueblo Soberano)



Anna Katharina Müller Castro (Pueblo Soberano)



Antonio Barzuna Thompson (Pueblo Soberano)



Sadie Esmeralda Britton González (Pueblo Soberano)



Álvaro Ramírez Bogantes (Liberación Nacional)



Iztarú Alfaro Guerrero (Liberación Nacional)



Rafael Ángel Vargas Brenes (Liberación Nacional)



Andrea Patricia Valverde Palavicini (Liberación Nacional)



Marco Francisco Badilla Chavarría (Liberación Nacional)



José María Villalta Florez Estrada (Frente Amplio)



Vianey Briyith Mora Vega (Frente Amplio)



Antonio Trejos Mazariegos (Frente Amplio)



Claudia Dobles Camargo (Agenda Ciudadana)



Abril Gorienko López (Unidad Social Cristiana)

Alajuela

José Miguel Villalobos Umaña (Pueblo Soberano)

Zaira Murillo Marín (Pueblo Soberano)

Gerardo Bogantes Rivera (Pueblo Soberano)

Grethel María Ávila Vargas (Pueblo Soberano)

Wilson Alfredo JIménez Cordero (Pueblo Soberano)

Kattia María Ulate Alvarado (Pueblo Soberano)

Fernando Obaldia Álvarez (Pueblo Soberano)

Diana Murillo Murillo (Liberación Nacional)

Eder Francisco Hernández Ulloa (Liberación Nacional)

Karen Tatiana Alfaro Jiménez (Liberación Nacional)

Édgardo Vinicio Araya Sibaja (Frente Amplio)

Sigrid Violeta Segura Artavia (Frente Amplio)

Cartago

Cindy María Blanco González (Pueblo Soberano)

Robert Johsan Barrantes Camacho (Pueblo Soberano)

Yara Vanessa Jiménez Fallas (Pueblo Soberano)

Janice Patria sandí Morales (Liberación Nacional)

Salvador Padilla Villanueva (Liberación Nacional)

Joselyn Fabiola Sáenz Núñez (Frente Amplio)

Heredia

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez (Pueblo Soberano)

Juan Manuel Quesada Espinoza (Pueblo Soberano)

Víctor Manuel Hidalgo Solís (Liberación Nacional)

Ángela Ileana Aguilar Vargas (Liberación Nacional)

María Eugenia Román Mora (Frente Amplio)

Guanacaste

Nayuribe Guadamuz Rosales (Pueblo Soberano)

Daniel Asdrubal Siezar Cárdenas (Pueblo Soberano)

Cindy Dayana Murillo Artavia (Pueblo Soberano)

Rónald Alberto Campos Villegas (Liberación Nacional)

Karol Vanessa Matamoros Montoya (Liberación Nacional)

Puntarenas

Royner Mora Ruiz (Pueblo Soberano)

María Isabel Camareno Camareno (Pueblo Soberano)

Ariel Alfonso Mora Fallas (Pueblo Soberano)

Ana Ruth Esquivel Medrano (Pueblo Soberano)

Norjelens María Lobo Vargas (Liberación Nacional)

Jesús Antonio Calderón Calderón (Liberación Nacional)

Limón

Osvaldo Artavia Carballo (Pueblo Soberano)

Kristel Lizeth Ward Hudson (Pueblo Soberano)

Reynaldo Arias Mora (Pueblo Soberano)

Kathia Calvo Cruz (Pueblo Soberano)

Mangell Mc Lean Villalobos (Liberación Nacional)

Los nuevos diputados recibirán sus credenciales el próximo miércoles 8 de abril a las 10 a. m. en el auditorio del TSE.