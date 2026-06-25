Es oficial: Congreso da banderazo de salida a marina y terminal de cruceros en Limón

El Plenario Legislativo aprobó este jueves, en segundo y definitivo debate, el expediente 24.259, que reforma la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) para permitir alianzas estratégicas dentro de esa entidad.

Se trata del banderazo de salida a la reforma que permitirá la ejecución de proyectos de gran envergadura para la provincia de Limón, como la marina o la terminal de cruceros.

La propuesta, que originalmente se había incluido en la fallida Ley Jaguar, consiguió un respaldo unánime de todas las fracciones luego de que se corrigieran los defectos que fueron ampliamente cuestionados en la versión original.

Por ejemplo, la iniciativa mantiene que esas alianzas estratégicas se podrán realizar sin cumplir con los procesos ordinarios de contratación, pero respetando principios constitucionales como la transparencia, eficacia, igualdad, publicidad, libre concurrencia y rendición de cuentas.

Además, deja claro que el reglamento propio de la ley será el que regule estos aspectos, pero mantendrá la fiscalización de la Contraloría General de la República.

“Si este proyecto hoy es mejor, es porque se corrigió; se corrigió porque había preocupaciones reales sobre lo que se planteaba, sobre supervisión, sostenibilidad, distribución de los riesgos y transparencia.

“Pero aprobar una habilitación legal no es lo mismo que construirla, porque no es lo mismo la autorización que la obra. Limón no necesita que le digamos desde San José ‘misión cumplida’; Limón necesita que le cumplamos de verdad y eso pasará cuando llegue el primer barco a la marina”, aseguró el frenteamplista, Antonio Trejos.

De hecho, el nuevo texto incorpora una moción que defendió la bancada frenteamplista para definir un canon de 1.5% sobre los contratos que se firmen en el marco de esa reforma y que deberá pagar el aliado estratégico para financiar la supervisión, fiscalización y seguimiento de esos contratos.

“Nosotros necesitamos darles a las personas de Limón oportunidades de trabajo y trabajo digno, y el desarrollo de nuevas inversiones como esta va a potenciar la atracción de más turistas, de más cruceros, y eso es indispensable no solo para llevar sustento a más familias, sino también para potenciar el desarrollo de nuevas empresas y nuevos desarrollos en Limón”, celebró a su vez el liberacionista Álvaro Ramírez.



El proyecto, que se aprobó con el voto unánime de 50 diputados, deberá recibir la sanción de la presidenta Laura Fernández.

La propia mandataria ya anunció que irá hasta Limón para firmar y celebrar la aprobación de esta nueva ley.



