“Es ir a perder el tiempo”, dice Chaves sobre comparecencia en comisión legislativa

El presidente Rodrigo Chaves reaccionó este miércoles a la convocatoria que los diputados de la comisión especial que investiga las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobaron este martes.

En su conferencia de prensa semanal, el mandatario aseguró que le “es indiferente” si tiene que ir o no al órgano, pero que, en cualquier escenario, sería “perder el tiempo”.

“Me es indiferente. Es ir a perder el tiempo, porque esa no es una comisión que quiera producir nada. Es mi tiempo y el tiempo de los diputados, pero diay, a mí me pagan para hacer lo que haya que hacer, aunque a muchos no les guste”, sentenció.