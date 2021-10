“Es absolutamente fortuito”, dice Rolando Araya sobre candidatura que provocó renuncia de Sobrado

El candidato presidencial del partido Costa Rica Justa, Rolando Araya, calificó como un hecho “absolutamente fortuito” la situación que el nombramiento de Ana Lupita Mora como su vicepresidenta provocó en el Tribunal Supremo de Elecciones.



Mora es hermana de la esposa de Luis Antonio Sobrado, presidente y magistrado del TSE y quien renunció hoy a su cargo debido a esa designación.

“Cuando le propuse a Ana Lupita estar en la fórmula no tenía ni la más remota idea de que ese nombramiento iba a tener esa repercusión, no es algo que yo haya hecho a sabiendas dé.

El aspirante a la presidencia reconoció que ha sido crítico de las actuaciones del TSE en el pasado, pero insistió en que esas críticas no iban dirigidas a Sobrado y menos que tuviera un problema personal con él, por lo que su salida no le genera ninguna culpa.

“Yo he sido crítico de las actuaciones del TSE en decisiones y acciones, no de él (Sobrado) en particular, no tengo ningún problema con él, discrepo de algunas decisiones pero no es mi estilo ni es mi costumbre actuar conspirativamente o maliciosamente”, añadió.