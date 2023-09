"Erróneo e irresponsable": Diputados reaccionan a veto parcial de ley para salir de lista negra

"Esto es realmente irresponsable y, además, muy lamentable porque las consecuencias y el impacto que puede traer para nuestro país el seguir manteniéndonos en una lista negra, como un país no cooperante, un paraíso fiscal, traería impactos en la inversión extranjera, que, a su vez, trae encadenamientos, generación de empleo, y la imagen país", indicó la verdiblanca Paulina Ramírez, quien añadió que las justificaciones del Gobierno para vetar la ley "no son suficientes".

La Unión Europea puso a Costa Rica en la lista de países no cooperantes desde inicios de este año por un vacío en la legislación tica que permite a empresas extranjeras radicadas en Costa Rica no pagar impuestos sobre los rendimientos que tengan sus inversiones en el extranjero.



Esto, desde la óptica de ese grupo de países, significa una potencial “doble no imposición”, es decir, empresas que no pagan impuestos en su país de origen ni tampoco en Costa Rica.