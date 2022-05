Entre orgullo y dolor: los sentimientos de los padres del presidente Carlos Alvarado

Sentimientos de orgullo y dolor embargaron a los padres del presidente Carlos Alvarado durante estos cuatro años.

El 26 de abril del 2018 el presidente Alvarado recibió su credencial como mandatario número 48 de la República. Ese día. Sus padres le dieron estos consejos.

“Yo siempre le pido a Dios que le dé sabiduría, discernimiento para que todos los pasos que haga sean los más correctos, que se rodee de gente como él, honesta, que lo sepan aconsejar para evitar cosas que no son las que el pueblo desea, y también que ante cualquier cosa que cuente hasta 100 para que sea lo mejor para el país”, agregó Alejandro Alvarado, su padre.

Cuatro años después nos cuentan que vivieron este periodo con sentimientos de orgullo, pero también de dolor.

El lunes, en un reportaje especial en 7 Días, el presidente Alvarado dijo que manejar lo que ocurre en las redes sociales es difícil, pero que logró sobrellevarlo.

Sin embargo, para sus padres eso fue lo más difícil.

“Yo respeto si usted no va a favor de Carlos u otra persona, pero no entiendo la infamia, la mala intensión, hasta nos amenazaban de muerte, cosas que uno no entiende, no comparto esa forma de expresarse”, concluyó don Alejandro.