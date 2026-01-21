Encuesta CIEP-UCR: Laura Fernández alcanza 40% de la intención del voto

A dos semanas de las elecciones nacionales, el oficialismo no solo lidera la carrera presidencial, sino que también se encamina a convertirse en la principal fuerza dentro de la Asamblea Legislativa.

Es decir, en el plano presidencial, Laura Fernández se consolida como la figura dominante de la contienda.

Así lo plantea la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), divulgada por Semanario Universidad, que perfila un escenario de continuidad política.

El estudio indica que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) alcanza un 29% de intención de voto para diputaciones, muy por encima de sus rivales más cercanos, el Partido Liberación Nacional (PLN) con 9% y el Frente Amplio con 7%. Aunque en este apartado la indecisión sigue siendo alta (46%), el crecimiento del oficialismo sugiere una posible fracción legislativa con capacidad de incidir de forma determinante en el próximo Congreso.

La candidata del PPSO registra un 40% de apoyo entre el electorado decidido, diez puntos más que en diciembre, lo que la coloca en el umbral necesario para ganar en primera vuelta. Su principal perseguidor, Álvaro Ramos del PLN, permanece estancado en 8%, seguido por Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) con 5% y un grupo de candidatos con 4%.

El avance del oficialismo se produce en un contexto de elevada indecisión, ya que un 32% de las personas que planean votar aún no define su preferencia presidencial. Este sector, según el CIEP, está integrado mayoritariamente por mujeres, jóvenes, personas con menor nivel educativo y habitantes de Limón y Guanacaste.

La encuesta también resalta la influencia del presidente Rodrigo Chaves en el panorama electoral. El mandatario mantiene una aprobación del 58%, lo que continúa impulsando la intención de voto hacia la candidata oficialista y refuerza la percepción de un proyecto político de continuidad.

Además, el margen de error de tres puntos porcentuales sitúa a Fernández en un rango de entre 37% y 43%, lo que mantiene abierta la posibilidad de una victoria directa sin segunda ronda.

Aunque el resultado final dependerá en buena parte del comportamiento del electorado indeciso y del nivel de participación, la encuesta del CIEP-UCR dibuja un escenario en el que el oficialismo llega a la recta final con ventaja clara y con condiciones para fortalecer su presencia en ambos poderes.



