En secreto absoluto: Así es la audiencia de Marulín Azofeifa y Fabricio Alvarado

La audiencia de la exdiputada Marulín Azofeifa y el actual diputado Fabricio Alvarado ante la comisión que investiga un presunto caso de acoso sexual se desarrolla en medio de estrictos protocolos para garantizar la privacidad del proceso.

Se trata de la declaración que ambos deben rendir ante ese órgano especial que analiza la acusación presentada por Azofeifa contra Alvarado y que avanza en paralelo a la denuncia penal en el mismo sentido.

La primera en rendir declaración será la exdiputada, quien llegó a la Asamblea Legislativa a las 8 a. m. y se prevé que rindiera declaración a eso de las 10 a. m.

La prensa no tiene acceso ni a la audiencia ni a la sala. De hecho, se instalaron pantallas para cubrir las ventanas del salón y con esto garantizar la privacidad absoluta de la sesión.

Tampoco está permitido que las partes rindan declaración a los medios; solo podrán hacerlo los abogados de las partes, si así lo desean.

En el caso de Alvarado, el diputado tiene previsto rendir declaración a eso de la 1 p. m.

El protocolo establecido dicta que Azofeifa y el actual legislador no deben encontrarse para evitar una posible revictimización, de manera que el acceso y salida al salón de ambos se realizará de manera separada.

En la declaración de la exdiputada están presentes sus abogados y psicóloga, así como la defensa de Alvarado y cuatro de los cinco diputados que integran la comisión.

Por otro lado, la defensa de Azofeifa responderá en igual medida cuando declare el diputado.

La comisión está siendo presidida hoy por la diputada Olga Morera, de Nueva República, pues el presidente Alejandro Pachecho (PUSC) está fuera del país.

Junto a ella estarán Rosaura Méndez, Johanna Obando y Waldo Agüero.

Ellos deben rendir informe a más tardar el próximo 17 de abril, día en que vence el plazo que el directorio les dio para llevar a cabo la investigación.

El Plenario, por su parte, tendrá que conocer ese informe y votarlo antes del 28 de abril, cuando acabe formalmente el mandato del actual Congreso.

