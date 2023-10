¿En que se diferencian proyectos de Gobierno y Corte sobre ejecución de la pena?

"La coincidencia es en la preocupación de la falta de la regulación de la ejecución penal. Uno es más integral y otro es más de carácter administrativo, que requiere de un análisis de los fines de la pena, porque me parece que que es lo que no se está discutiendo, sino que se está viendo la pena como estrictamente contención, encierro, y eso no garantiza de ninguna manera que una persona cumplida una pena corta o larga, no vaya a reincidir, que es el gran problema", recalcó el jurista a Teletica.com.