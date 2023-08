En medio de críticas, Plenario amplió plazo a comisión que investiga financiamiento de campañas

“Aquí no hay que prepararse, el que viene a declarar, si viene a decir la verdad, no tiene que prepararse. Nosotros los diputados no nos vamos a preparar el fin de semana antes para una comparecencia, tenemos que haber estudiado y conocer el expediente. Se prepara el que viene a mentir, y hay dos formas, el que prepara para la mentira y el que se prepara para mentir, eso está clarísimo y los costarricenses ya saben quiénes mienten y quiénes preparan a los mentirosos”, dijo en clara alusión a Cisneros.