"En este país no existen filtros": diputados también cuestionan guía de seguridad para turistas

"Al parecer, en este país no existen los filtros de ninguna institución". Ese fue el cuestionamiento de la diputada independiente Marulin Azofeifa, en medio de la polémica por la publicación de la "Guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas", un documento de junio de 2021, que sugiere a las mujeres turistas cómo vestir, a qué hora salir y cómo comportarse a la hora de tomar alcohol.

Azofeifa se refirió al tema durante el tiempo de control político de este martes y lamentó que "solo porque las costarricenses están indignadas la van a revisar".

"¡Igual que las pruebas FARO, señoras y señores! Esto no puede ser. Al parecer, en este país no existen filtros de ninguna institución. ¿Por qué se publican documentos que nadie sabía y nadie es responsable de su contenido? Esperaría una conferencia de prensa de la señora Marcela Guerrero (ministra de la Condición de la Mujer) y el señor Gustavo Alvarado (ministro de Turismo) explicando a las costarricenses por qué no se verificó bien lo que contenía esta guía antes de su publicación", dijo la legisladora.

El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca, también expresó su "rechazo categórico" a este documento y señaló la necesidad de atender el problema de fondo, pero de una manera integral y con el apoyo del sector privado.

"Esa guía la firmó el Inamu, ¿estamos claros?", dijo durante su intervención.

"Estoy absolutamente seguro de que eso se puede conseguir, pero requiere de dedicación, más allá de sentarse a escribir tonteras en un escritorio. Se ocupa presencia en las comunidades y coordinación de verdad, no para un selfi ni para una conferencia de prensa, se ocupa un seguimiento del más alto nivel para que podamos corregir este tema e involucrar a todos los interesados", agregó Abarca.

El socialcristiano criticó, además, la reacción del presidente de la República, Carlos Alvarado, quien anunció en redes sociales la orden que giró al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para "revisar" la polémica guía.

"No es con un tuit, que vayan y revisen la guía. No señores, no señor Presidente. Eso no se arregla con un tuit, eso se arregla con una reunión de emergencia en Casa Presidencial con todo el mundo involucrado y asignando responsabilidades para que se detenga de inmediato y se atienda de inmediato este asunto", concluyó.