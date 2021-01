Empleo público encarará discusión de 400 mociones la próxima semana

El proyecto de empleo público encarará esta próxima semana la discusión de 400 mociones que hasta ayer jueves se le presentaron al expediente 21.336.



Víctor Morales Mora, presidente de la comisión de Gobierno y Administración, aseguró que el tema de salario único, la rectoría de Mideplan y las convenciones colectivas concentran la mayor parte de ese gigantesco número de propuestas que ese órgano deberá analizar a partir del martes.

La comisión sesionará ese día desde la 1:15 p. m. pero antes espera tener al menos ordenadas y agrupadas las mociones para agilizar su trámite.

“Estamos cerrando el día con alrededor de 400 mociones, es una buena cantidad, pero encaro la discusión con optimismo, porque creo que a pesar de la lluvia de mociones que terminaron presentándose para este primer día artículo 137 hemos venido haciendo un esfuerzo de trabajo con distintos diputados que nos permite poder avanzar e ir construyendo los acuerdos y consensos necesarios para sacar adelante la tarea”, dijo Morales.

El diputado aceptó que ese número de mociones parece ser el reflejo del nulo consenso y respaldo que existe sobre el texto dictaminado, pero también dijo que puede responder al “interés que despierta el tema” entre las diferentes fracciones.

“Es mucho el interés que despierta este tema, también el deseo de diputados y diputadas de atender a diferentes grupos de presión, a diferentes sectores, atender sus consideraciones y traducirlas en mociones; no obstante la cantidad significativa, me parece que una vez que empecemos a tramitarlas y organizarlas nos encontraremos un grupo muy importante que pasa por el tema de salario global”, añadió.

La propuesta de Morales, que es también la del PAC y Gobierno, es que ese punto más álgido del salario único se resuelva a partir del consenso que parece existir entre la mayoría de los diputados: aplicación para empleados futuros y actuales, pero con modificaciones graduales.

El diputado explicó que en el caso de aquellos trabajadores por debajo del salario global seguirían recibiendo sus aumentos de manera normal hasta alcanzar ese tope, mientras que los que lo superen se congelarán hasta que los alcance el global.

“Alrededor de esta idea creo que convergirán múltiples mociones, ahí hay un eje articulador, sin que signifique que ya hay un acuerdo sobre esto, pero sí nos plantea una ruta. Una vez que cuaje este este concepto y se alcance ese consenso en una moción pues obviamente las otras se excluirán, porque ya hay un punto de definición”, afirmó.

Más complicado

Otro tema donde parece haber consenso es en el de las convenciones colectivas, eliminando la propuesta de prohibirlas en su totalidad y abogando más bien por regularlas, de manera que se alcance un punto medio entre la tesis de uno y otro grupo.

Donde sí no hay acuerdo es en el tema de la rectoría del Ministerio de Planificación.

Morales Mora dejó claro que el PAC y el Gobierno insistirán por ese rol para Mideplan porque así está dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Hay criterios jurídicos e incluso jurisprudencia de la Sala Constitucional que indican que las funciones de rectoría tienen que recaer en un ministerio, entonces la rectoría no la podría cumplir un órgano como por ejemplo la dirección de Servicio Civil, ese es nuestro punto de vista, nuestra argumentación, pero sé que hay otras visiones expresadas en muchas de esas mociones.



“Para nosotros es un tema al que podemos darle una vueltita, estamos en el mejor ánimo de mejorar y revisar las cosas para que no se entienda como un súper ministerio para politizar los nombramientos (…), no es eso lo que buscamos, es ordenar el sistema, que haya dirección, lineamientos generales y por eso rescatamos en esa rectoría esa labor de cumplir con ese rol, todo interpretación que no sea esa es lo que queremos aclarar”, añadió.