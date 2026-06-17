Empleados públicos tendrán vacaciones obligatorias en julio

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, firmó este viernes una directriz del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) que establece una semana de vacaciones colectivas para todo el sector público, del 6 al 10 de julio.

La medida busca reducir los miles de días de descanso acumulados por los empleados.

“Hay funcionarios que tienen una excesiva cantidad de días de vacaciones. Es necesario ordenarnos, porque no puede ser que un trabajador tenga más de 70 días libres no disfrutados. Ese descanso es necesario para la salud mental del trabajador, para recargar energías y para disfrutar con la familia o seres queridos”, afirmó la mandataria.

La disposición coincide con las vacaciones de medio periodo del curso lectivo, lo que, según el Gobierno, ayudará a dinamizar sectores como el turismo y el comercio.

Además, se garantizará la continuidad de los servicios esenciales y se contribuirá a mitigar el congestionamiento vial generado por las obras que ejecutan el MOPT y el CONAVI en diversas carreteras y puentes.

La ministra de Planificación, Carla Morales Rojas, informó que durante este período también se realizarán intervenciones en cinco puentes ferroviarios en Cartago, por lo que el servicio de tren entre Cartago y San José quedará suspendido del 3 al 17 de julio. “Las líneas férreas serán levantadas y se intervendrán las estructuras”, explicó Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo del Incofer.

La directriz fue firmada por la presidenta Laura Fernández Delgado, la ministra de Planificación Carla Morales Rojas y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Roy Thompson Chacón.