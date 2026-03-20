Empleados públicos tendrán libre toda la Semana Santa

Los empleados del sector público tendrán libre toda la Semana Santa, según anunció este viernes el Gobierno.

La decisión, tomada por el Ministerio de Planificación en conjunto con la cartera de Trabajo, concederá vacaciones a los funcionarios el lunes, martes y miércoles santos, que se unirán a los asuetos de ley del jueves y viernes para completar toda la semana.

“Esta disposición se ajusta a la normativa vigente y responde a la necesidad de promover una adecuada gestión del recurso humano en el sector público, evitando la acumulación de vacaciones y garantizando el derecho al descanso de las personas funcionarias.

“La medida también favorece el bienestar integral de las familias, al facilitar espacios de descanso, reflexión y convivencia durante una fecha de alta relevancia cultural y social en el país”, explicó Mideplan.

La decisión, además, defiende la dinamización de la economía interna, al permitir que más familias aprovechen estos días para pasear y realizar diferentes actividades a lo largo y ancho del territorio nacional, favoreciendo a sectores como el hospedaje, alimentación, transporte y otros asociados.