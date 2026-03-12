Embajada responde al Gobierno: “China no tiene ningún interés en datos de Costa Rica”

La Embajada de China en Costa Rica negó que el ciberataque que este jueves denunció el Poder Ejecutivo en contra del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tuviera origen en el país asiático, tal y como afirmó el Gobierno.

En un comunicado de prensa, la representación diplomática del gigante asiático aseguró que “China no tiene ningún interés en los datos de Costa Rica” y que, en su lugar, lo denunciado es parte de una estrategia para desprestigiarlos.

“La parte china expresa su profunda sorpresa y decepción ante las infundadas acusaciones formuladas por ciertos funcionarios costarricenses, y rechaza categóricamente dichas afirmaciones.

“El Gobierno chino se opone firmemente y lucha contra todo tipo de ciberataques y siempre trata de manera responsable, y responde con rapidez, a las solicitudes de asistencia de gobiernos extranjeros en materia de ciberdelincuencia. Hasta la fecha, la parte china no ha recibido ninguna solicitud de asistencia ni evidencia presentada por el Gobierno costarricense”, dice la misiva.

Sin dar nombres, la embajada añade que la comunidad internacional “sabe perfectamente qué país lleva a cabo, de manera sistemática, escuchas masivas y ciberataques contra otros Estados”.

“La difusión de rumores y la creación deliberada de tensión sirven precisamente para reforzar el control de dicho país sobre los países involucrados.

“China ha desarrollado las relaciones entre ambos países y ha impulsado la cooperación pragmática con la máxima sinceridad. Hemos notado que recientemente ciertas personas, motivadas por intenciones deliberadas, han difundido calumnias sin fundamentos contra China, con el fin de dañar su imagen y socavar las relaciones bilaterales, por lo que invitamos al pueblo costarricense a permanecer alerta ante estos intentos”, añadió la embajada.

Tanto la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, como el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, aseguraron que el ataque iba dirigido a la industria de Telecomunicaciones y tenía como objetivo el ciberespionaje.



Añadieron, además, que Estados Unidos está apoyando al Gobierno en la atención del incidente.