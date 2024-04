Eli Feinzaing: “El Presidente anda desbocado”

“Presidente, no engañe al pueblo de Limón con sus poses y bravuconadas, los limonenses no tienen un pelo de tontos, no les falte al respeto. Usted fue a decirles que no más promesas, que lo que quieren son obras, pero usted sabe que usted no puede asignar un proyecto de $854 millones a dedo, no puede y usted lo sabe, pero fue a Limón a calentar a la gente con un proyecto que como usted quiere no se puede hacer, pero sí se puede hacer cumpliendo con la ley, eso no es atravesar el caballo, es que hay un estado de derecho que se debe respetar”, afirmó.