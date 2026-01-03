Eli Feinzaig y Fabricio Alvarado le tiran con todo al Frente Amplio por rechazar ataque de EE. UU.

Los candidatos a la presidencia﻿ Eliécer Feinzaig﻿, del Partido Liberal Progresista (PLP), y Fabricio Alvarado, de Nueva República, criticaron con dureza la posición del Frente Amplio tras la captura de Nicolás Maduro.

"El derecho a la autodeterminación de un pueblo se manifiesta en las urnas, no por la voluntad del dictador. Quienes hoy exigen respeto a dicho derecho pero no se atrevieron condenar a Maduro por usurpar el poder después de la decisión contundente de los venezolanos el 28/7/2024, demuestran que no comparten el espíritu democrático que caracteriza al ser costarricense", comentó Feinzaig en X haciendo mención a un texto que hizo público el partido frenteamplista.

Por su parte, Alvarado fue directo: "De verdad que los comunistas del Frente Amplio son unos carebarros, inhumanos y sin vergüenzas".

"En vez de celebrar que muchas familias dejarán de llorar y sufrir, que millones de venezolanos podrán regresar a su hogar, que el narco terrorista de Maduro, va a terminar en la cárcel", añadió.



Y agregó: "Ellos fiel a su estilo, lo que hacen es condenar a Estados Unidos por su operación, y tachan la lucha por la libertad de Venezuela como un ataque".

Incluso, Alvarado fustigó que "hasta se dejan decir en un comunicado que el "pobrecito" de Maduro está secuestrado".



Rechazo.

La Comisión Política del FA "rechazó categóricamente al ataque estadounidense en Venezuela, que abre un escenario de guerra en la región latinoamericana".

En el texto se añade que "exigimos respeto a la autodeterminación de los pueblos. La acción perpetrada en la madrugada de hoy, 03 de enero, en Caracas, no solo es irresponsable y conducirá inevitablemente a una escalada de violencia en el hermano país, sino que además sienta un precedente gravísimo: un jefe de gobierno de un Estado decidió secuestrar a otro jefe de gobierno de un Estado independiente".

Los frenteamplistas aducen que "desde la perspectiva del derecho internacional, este hecho vulnera las bases mismas de la convivencia entre naciones y décadas de multilateralismo".



​