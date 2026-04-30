Eli Feinzaig reconoce que dará un paso atrás en el PLP

El hasta hoy diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, reconoció que dará “un pasito atrás” dentro de la agrupación y que no se ve volviendo a disputar una elección presidencial como candidato.

En su último día de labores, el economista reconoció que dará espacio a nuevos liderazgos, pero que buscará mantenerse vigente para ayudar a “levantar el partido”.

“Yo he dicho que quiero mantenerme vigente en el partido en el sentido de ayudar a levantar al partido, asegurándose de que la fuerza política siga viva, con fuerza, que pueda postular candidatos para las alcaldías en el 2028, pero ya más en un papel como de un pasito atrás, impulsando a los demás.

“El partido ha desarrollado liderazgos importantes y este es el momento de que otras personas asuman esas posiciones”, dijo.

El legislador fue más allá y aseguró que, al menos hasta hoy, tiene decidido no volver a postular su nombre como candidato a la Presidencia de la República, aunque es algo que todavía no va a descartar.

“Yo aprendí a nunca decir de esta agua no he de beber, pero si aquí bajara Dios y me hiciera firmar un documento, el que le firmaría es el de nunca más vuelvo a ser candidato presidencial”, aseveró.

Feinzaig no solo fracasó en su carrera hacia Zapote en febrero pasado, sino que además el PLP perdió toda su presencia en la Asamblea Legislativa, pasando de seis legisladores electos en 2022 a no tener ninguno en el futuro Congreso.

El economista, una de las grandes sorpresas en la contienda electoral de hace cuatro años, fue uno de los más férreos opositores del Poder Ejecutivo y el presidente Rodrigo Chaves en este cuatrienio, pero su bancada sufrió una profunda fractura interna que la dejó con solo dos de las seis curules con las que debutó en Cuesta de Moras.

