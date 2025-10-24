Eli Feinzaig da sus primeras palabras tras mortal accidente en Palmares

El diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, agradeció este viernes las palabras de aliento luego del aparatoso accidente que sufrió junto a otras tres personas y que le costó la vida a Ericka Benavides, asesora de su campaña.



Desde el centro médico, Feinzaig envió sus condolencias a la familia de Benavides y pidió comprensión por el difícil momento que están atravesando.

“Estamos profundamente consternados por la pérdida de Ericka, una compañera comprometida, alegre y generosa. En nombre de todo el equipo, envío mis condolencias y mi cariño a su familia y seres queridos… Pedimos, por favor, que se entienda este momento que estamos atravesando”, aseveró.



El partido también lamentó la partida de Benavides, quien además de asesora era candidata a diputada por San José para las elecciones de febrero próximo y directora de giras del equipo de campaña.



“Será recordada con inmenso cariño por su entrega, compromiso, alegría y calidad humana”, dijo.

Feinzaig se encuentra estable en un centro médico capitalino al que fue trasladado vía aérea esta tarde, donde se dijo bien de salud, pero “devastado” por la noticia del fallecimiento de “su amiga y compañera”.

“También estamos muy preocupados por la salud de Fabián Cascante, el conductor del auto, quien se encuentra aún delicado en el hospital, y por don Pablo Trigueros, conductor del otro vehículo implicado en la colisión.

“Se buscó inicialmente trasladar a Fabián por helicóptero a un centro de salud capitalino, pero debido a su delicada condición, los profesionales de salud decidieron mantenerlo en el hospital de San Ramón hasta que estuviera en condición apropiada para traslado por tierra y ya está en el Hospital México”, detalló el partido.

La agrupación aseguró que el candidato se tomará unos días libres para su recuperación y que permanecerá bajo observación médica.