Elección de nuevo jerarca de la Defensoría sigue entrabada en el Plenario

“¿Descalificar a una persona simplemente porque es vecina de la otra? Kathya tiene los atestados suficientes para ser defensora y la conozco por su trabajo, no por vecina. Es un acto de desacreditación por ser mujer, no me da una valoración de su currículo, no tengo nada qué ocultar y deberíamos tener un debate de altura”, dijo la liberal con molestia.