“El TSE nos falló y falló a la democracia”, dice PUSC tras negativa a conteo manual de votos

El presidente del Partido Unidad Social Cristiana, Randall Quirós, aseguró esta tarde que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le falló a su agrupación “y a la democracia costarricense” al negarles la apertura de 13 mesas de Guanacaste con las que pretendían verificar la pérdida de una curul a manos del Partido Progreso Social Democrático.



En conferencia de prensa, junto a representantes de la actual y futura fracción socialcristiana, Quirós dijo estar “decepcionados” del actuar del máximo órgano electoral, que les negó dos recursos de amparo argumentado que esa no era la vía para impugnar los resultados ni solicitar ese nuevo conteo.

“Estamos decepcionados y no es que no creamos en la credibilidad del TSE (…), pero nos parece increíble que con solo dos votos de diferencia en Guanacaste y cuando hay un reglamento que establece un conteo general con menos de 2% de diferencia, el Tribunal no habrá las mesas y se vaya por la forma y no por el fondo.

“El principio básico dice que ningún reglamento está por encima de una norma constitucional y la norma habla de no que puede haber discriminación y aquí no nos dieron ese derecho porque dicen que esto solo es para la elección presidencial”, dijo Quirós.

Según el presidente, el TSE interpretó que ese conteo manual, que sí se utilizó, por ejemplo, para aclarar las diferencias entre Rodrigo Chaves (PPSD) y Fabricio Alvarado (NR) en la primera ronda, no aplica en el caso de las diputaciones, a pesar de que efectivamente fueron menos de dos votos los que definieron la victoria en Guanacaste de Daniel Vargas (PPSD) por encima de Bismarck Villegas (PUSC).

“Creemos firmemente en el sistema electoral, lo respetamos y lo defendemos, pero con mucho repuesto estamos exigiendo que se contabilice de manera manual en Guacanaste por ese margen tan pequeño que existe. Respetaremos el resultado del conteo manual”, dijo la jefa de la fracción electa, Daniela Rojas.

A futuro

El alegato y las exigencias del PUSC no cambiarán en nada la conformación del nuevo Congreso, anunciada esta tarde de manera oficial por el TSE, y que deja claro que el partido de Rodrigo Chaves será la segunda fuerza política del Congreso con 10 diputados, mientras que el PUSC será tercero con nueve.

Originalmente, los socialcristianos confiaban en ser segundos en Cuesta de Moras, pues los resultados provisionales apuntaban a 11 escaños; sin embargo, terminaron también perdiendo uno a manos de Liberación Nacional (19).

Randall Quirós aseguró que están claros en que la declaratoria de este jueves es definitiva y que nada de lo que hagan cambiará esto; sin embargo, adelantó que ya presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la norma que permite impugnar las declaraciones de diputados del TSE y que, además, no descarta un proceso contencioso administrativo de no obtener respuesta por parte de la Sala, todo esto con tal de garantizar que se dé una revisión de forma y fondo de esa norma y que esta situación no vuelva a ocurrir.