El Gobierno de “la continuidad” tendrá 24 nuevos jerarcas

El prometido Gobierno de “la continuidad” tendrá 24 nuevos jerarcas entre presidencias ejecutivas y ministerios.

La presentación del gabinete de Laura Fernández tuvo como gran sorpresa la inclusión de Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia con recargo en la cartera de Hacienda.

Junto a él, otros 11 jerarcas ocuparán nuevos cargos en diferentes ministerios, mientras que solo seis repetirán en el cargo.

En esa lista hay que aclarar que algunos, como el caso de Manuel Tovar y Gerald Campos, siguen como ministros aunque en diferentes carteras: el primero pasa de COMEX a Cancillería; el segundo de Justicia a Seguridad.

A nivel de presidencias ejecutivas, la distribución fue mucho más balanceada: 11 jerarcas seguirán contra 10 nuevos nombramientos.

“Cada nombramiento que hoy les presento ha sido fruto de una decisión profundamente pensada, profundamente meditada y analizada. Cada integrante de mi gabinete está aquí hoy porque vi en ellos la capacidad, la sensibilidad y el compromiso de transformar su cargo en una herramienta real para mejorar la vida de los costarricenses”, dijo Fernández al inicio del acto.

Este será el nuevo gabinete:

-Ministerios

Ministerio de la Presidencia con recargo en el Ministerio de Hacienda: El presidente saliente, Rodrigo Chaves, será el nuevo jerarca de ambos cargos.

Ministerio de Comunicación: Arnold Zamora sigue en el cargo.

Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS): Yorleny León sigue en ambos cargos.

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX): La viceministra Indiana Trejos es la nueva jerarca.

Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones: Paula Bogantes sigue en el cargo.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos: Guillermo Carazo será el nuevo jerarca.

Ministerio de Planificación y Política Económica: La exviceministra Carla Morales es la elegida en el cargo.

Ministerio de Cultura y Juventud: Jorge Rodríguez Vives sigue en el puesto.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Roy Thompson es el nuevo jerarca.

Ministerio de Salud: El exgerente médico de la CCSS, Alexánder Sánchez, es el nuevo ministro.

Ministerio de Educación Pública (MEP): Leonardo Sánchez se mantiene en el puesto.

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT): Efraím Zeledón sigue en el cargo.

Ministerio de Ambiente y Energía: Mónica Navarro es la nueva jerarca.

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC): María del Milagro Solórzano será la nueva jerarca.

Ministerio de Agricultura: Juan Gabriel Ramírez es el nuevo jerarca.

Ministerio de Justicia y Paz: El jefe de despacho de Rodrigo Chaves, Gabriel Aguilar, es el nuevo jerarca.

Ministerio de Seguridad Pública: Gerald Campos es el nuevo jerarca.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Manuel Tovar será el nuevo canciller.





-Presidencias ejecutivas:

Presidencia Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca): El exdiputado del PUSC, Carlos Andrés Robles, es el nuevo jerarca.

Presidencia Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer): Sigue en el cargo Álvaro Bermúdez.

Presidencia Sistema de Radio y Televisión (Sinart): El periodista Juan Diego López es el nuevo jerarca.

Presidencia Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP): Wagner Quesada sigue en el cargo.

Presidencia Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM): El excalde de Río Cuarto de José Miguel Jiménez es el designado.

Presidencia Comisión Nacional de Emergencias (CNE): Alejandro Picado sigue en el cargo.

Presidencia Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): Édgar Oviedo es el nuevo presidente ejecutivo.

Presidencia Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva): Martín Vargas es el nuevo jerarca.

Presidencia Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope): Karla Montero se mantiene en el puesto.

Presidencia Instituto de Desarrollo Rural (INDER): Ricardo Quesada sigue en el cargo.

Presidencia de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA): Se mantiene Lourdes Sáurez.

Presidencia Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU): Se nombra a la exdiputada de Liberación Nacional, Carolina Delgado.

Presidencia Instituto Costarricense de Turismo (ICT): El abogado Marcos Borges será el nuevo presidente.

Presidencia Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU): El exdiputado del PUSC, Johnny Leiva, será el nuevo jerarca.

Presidencia Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): Marco Acuña sigue en el cargo.

Presidencia Consejo Nacional de la Producción (CNP): Sigue en el puesto José David Córdoba.

Presidencia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): Mónica Taylor seguirá en el cargo.

Presidencia Patronato Nacional de la Infancia (PANI): María José Vega será la nueva jerarca.

Presidencia Instituto Nacional de Seguros (INS): Gabriela Chacón continuará en el cargo.



Presidencia Junta de Protección Social (JPS): La exdiputada oficialista, Paola Nájera, será la nueva jerarca.

Puede repasar aquí la presentación:

