El camino que recorre una ley en Costa Rica antes de convertirse en realidad

En toda democracia, el poder se distribuye, se discute y se renueva. En Costa Rica, esta tarea recae principalmente en la Asamblea Legislativa, conocida también como el Primer Poder de la República.

Para comprender mejor su origen, es posible remontarse a la época de reinas, reyes y princesas, es decir, a las monarquías. De ahí surgen conceptos como los pesos y contrapesos, fundamentales para evitar la concentración del poder.

Según explicó la experta en Ciencias Políticas, Gina Sibaja, se le denomina Primer Poder de la República porque “las repúblicas están constituidas por tres poderes básicos: judicial, legislativo y ejecutivo”.

Además, añadió que en una república “hay lo que se conoce como pesos y contrapesos, es decir, nadie tiene el poder absoluto”, a diferencia de las monarquías, donde el poder recaía completamente en los monarcas.

Hoy, esos principios se traducen en un trabajo concreto dentro de la Asamblea Legislativa, que cumple funciones esenciales para el sistema democrático.

El experto del CIEP de la UCR, Rotsay Rosales, destacó que, aunque existen funciones administrativas propias de su operación, hay dos fundamentales para la convivencia democrática: “la de legislar y la otra función, subestimada, porque se piensa que la Asamblea es solo una maquila de leyes… y es la del control político”.

El año legislativo también cuenta con una estructura definida. Existen periodos ordinarios y extraordinarios, así como comisiones que estudian los proyectos antes de su etapa final.

"Hay comisiones de funcionamiento permanente, como las de hacendarios, gobierno o agropecuarios, entre otras. Sin embargo, también existen comisiones especiales que se conforman para atender asuntos específicos considerados clave, muchas de ellas vinculadas al ejercicio del control político, como las comisiones de investigación", agregó Rosales.

El proceso culmina en el plenario, considerado el último paso en la producción de leyes, pues en este espacio se reúne la totalidad del cuerpo legislativo, ya sea en sesiones ordinarias o extraordinarias, para discutir iniciativas y temas de interés público.

Finalmente, Gina Sibaja, indicó que "las iniciativas pueden provenir tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. Cuando son los diputados quienes impulsan los proyectos, se habla de periodos ordinarios; mientras que, cuando las propuestas provienen del Ejecutivo, corresponden a sesiones extraordinarias".

Así, entre historia, estructura y procesos legislativos, la Asamblea Legislativa se consolida como el espacio donde se materializa el funcionamiento cotidiano de la democracia costarricense.