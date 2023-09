“Ejecutivo no tiene dirección en materia de Seguridad”, dice Gloria Navas en medio de aplausos

“El problema esencial que puedo señalar con toda claridad no es que tengamos unos escáneres por aquí o por allá, no es que presentemos cinco proyectitos de parte del Poder Ejecutivo; es que el Poder Ejecutivo no tiene dirección de lo que tiene que hacer en materia de Seguridad, ese es el problema, el problema esencial es que no tiene las políticas públicas necesarias, la ruta no está clara y el problema de la seguridad viene desde la prevención y la educación”, dijo Gloria Navas, diputada de Nueva República y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.