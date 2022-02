Édgar Álvarez confirma que será diputado, pero duda de que sea con el PUSC

El abogado Édgar Jovel Álvarez confirmó, este martes, que aceptará el llamado para sustituir a la diputada María Inés Solís en el Congreso, pero duda de que lo vaya a hacer en las filas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).



Álvarez, de 65 años, asumirá la curul que sorpresivamente dejó ayer vacante Solís, luego de anunciar su renuncia para asumir retos profesionales.

El oriundo de Alajuela aceptó que, desde hace tres meses, es militante del Partido Progreso Social Democrático de Rodrigo Chaves y que, incluso, ayudó en la recién concluida elección como fiscal de esa agrupación.

“Yo no estoy ya en la Unidad, durante los cuatro años no se me ha contactado para saber qué proyectos tenía en mente, no ha habido la cortesía ni cosa por el estilo, entonces yo creo que no puedo estar donde durante cuatro años no se me ha dado ninguna posibilidad de presentar proyecto alguno, eso es lo que estoy valorando”, dijo.