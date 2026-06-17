Economía alerta por incumplimientos en promociones digitales por el Día del Padre

Las promociones por el Día del Padre están bajo la lupa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).



Una fiscalización del Observatorio de Comercio Electrónico del MEIC detectó incumplimientos en el 31% de los anuncios publicitarios revisados (ver video adjunto de Telenoticias).



Entre el 1° y el 8 de junio, las autoridades monitorearon sitios web, redes sociales y plataformas digitales. En total, analizaron 26 anuncios de 25 comercios. La mayoría correspondía a ofertas y descuentos.



Los principales problemas detectados fueron la falta de información sobre la vigencia de las promociones, las cantidades disponibles y los beneficios ofrecidos al consumidor.



Ante estos hallazgos, el MEIC envió ocho oficios preventivos a los comercios involucrados para que corrijan las irregularidades antes del 23 de junio.



La institución recuerda que toda publicidad debe ser clara, veraz y suficiente para garantizar compras informadas.



