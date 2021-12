Duras críticas a informe de mayoría presentado por Comisión que investigó narco en el Sur

Un sabor amargo dejó, entre varios diputados, el informe de mayoría de la Comisión Legislativa que investigó la infiltración del narcotráfico en la zona Sur.

Pese a lo anterior, el informe fue aprobado con el apoyo de 24 diputados, mientras que 15 lo hicieron en contra.

La mayoría de las críticas apuntaron que el informe no establece responsabilidades políticas, sino que se limitó a citar las recomendaciones realizadas por varios representantes de instituciones públicas, como la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Por su parte, miembros de la Comisión que realizaron dicho informe apuntaron a que una dificultad que tuvieron fue que hay varias investigaciones abierta en el ámbito judicial y eso no permite profundizar en algunos puntos.

"Es casi imposible acceder a este tipo de información, sin embargo a pesar de estas limitaciones pudimos tener conclusiones importantes" manifestó la presidenta de la Comisión, Zoila Volio.

Falta de profundidad

El diputado y actual candidato a presidente por el Frente Amplio, José María Villalta, disparó con todo contra dicho informe de mayoría.

"Esta comisión le quedó debiendo a la ciudadanía. Mejor se hubieran negado a crear la comisión porque una comisión con un trabajo tan deficiente lo que termina es abonando a la impunidad" dijo Villalta, quien agregó que "no hay conclusiones ni hallazgos, estos es inédito y vergonzoso, solo se hace un resumen de las recomendaciones que hicieron las instituciones comparecientes"

Villalta reiteró que aparte de las recomendaciones, no se plantea nada concreto.

La diputada independiente Paola Vega, aseguró, en ese mismo sentido que esa Comisión renunció a realizar control político. Agregó que no se justifica decir que no se puede que se pudo profundizar debido a que las investigaciones judiciales pendientes no permiten acceder a información que está en procesos penales.

Vega dijo que la comisión tenía que buscar responsabilidades políticas pero no lo hizo.

Una de las razones por las cuales se creó esta Comisión fue los contactos que hubo entre diputados de Liberación o la Unidad con personas investigadas por casos de narcotráfico.

