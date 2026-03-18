“Dramas y teorías de conspiración”: esto dice ministro de Cultura por renuncia a directorio
Jorge Rodríguez Vives está citado a comparecer ante los diputados el jueves, pero anunció que estará de gira por Guanacaste con el resto del Poder Ejecutivo.
El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, calificó como “dramas y teorías de conspiración” las quejas que algunas diputaciones han expresado por su salida del Consejo Directivo del Teatro Nacional.
En entrevista con Teletica.com, el jerarca justificó esa separación, que se anuncia precisamente en medio de los serios cuestionamientos por los “daños irreversibles” que sufrió el patrimonio por labores de restauración.
“Mañana (hoy) estaré de gira por Guanacaste y luego dos semanas en el Festival de las Artes; justamente porque podemos necesitar sesionar de forma eficiente y rápida, separé mi cargo temporalmente para que pueda ser asumido por mi viceministra, que es una mujer súper competente, sin necesidad de estos dramas y teorías de conspiración que algunas diputaciones tienen”, aseguró.
Precisamente, el Poder Ejecutivo está en Guanacaste desde este miércoles y hasta el próximo viernes para revisar temas como el proyecto de “Agua para la Bajura” y conmemorar los 170 años de la Batalla de Santa Rosa.
Rodríguez, sin embargo, está citado para comparecer ante los diputados mañana jueves, por lo que se presume que se ausentará de esa sesión.
El ministro aseguró que el proceso administrativo que se sigue por los daños al Teatro Nacinal aún no arroja resultados.
“Es un proceso que está en marcha y que, oportunamente, daremos a conocer sus resultados. Es muy fácil decir que el Estado de derecho es importante, todos los defendemos, pero hay que hacerlo, no solo es hablar, y a alguna gente en la Asamblea Legislativa se le olvidó que eso existe, vamos a terminar el proceso para poder dar los resultados a la ciudadanía”, finalizó.