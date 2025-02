Douglas Soto descarta precandidatura en el PUSC y, más bien, renuncia al partido

El abogado Douglas Soto descartó pelear por la candidatura del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y, más bien, renunció a su militancia la tarde de este jueves.

Su nombre se escuchaba como un posible contrincante para Juan Carlos Hidalgo, el único que ha mostrado su interés en representar a la agrupación, poco antes de que venza el plazo de inscripción a la convención rojiazul.

Pero el propio Soto descartó esa posibilidad mediante un video enviado a los medios.

"No seré parte de la supuesta convención interna del Partido Unidad Social Cristina, que no supo escuchar las necesidades de los ciudadanos, que no permitió la renovación de sus estructuras, protegiendo a los mismos de siempre, en beneficio de sus intereses personales, que no ha sabido escuchar a los jóvenes. Pero, sobre todo, un partido que no ha sido vehemente en sus actuaciones en la lucha contra la corrupción", señaló el jurista de 49 años de edad en la grabación.