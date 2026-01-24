Dos robos en menos de una semana golpean al PUSC a pocos días de las elecciones

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) informó que su sede central, ubicada en Los Yoses, frente a la iglesia de Fátima, fue objeto de dos robos en menos de una semana, justo en la recta final hacia las elecciones nacionales.

Según el comunicado oficial, el primer incidente ocurrió la madrugada del 21 de enero, cuando fueron sustraídas dos computadoras del Departamento de Electorales.

Mientras que el segundo robo se registró la madrugada de este viernes, donde los delincuentes se llevaron otra computadora.

El PUSC confirmó que ya interpuso las denuncias correspondientes ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el fin de que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades.

La jefa de campaña y candidata a la Vicepresidencia de la República, Yolanda Fernández, manifestó su preocupación por la gravedad de la situación:

“Nos preocupa profundamente que estos robos ocurran a tan pocos días de las elecciones. Se trata de hechos que afectan el normal desarrollo del trabajo político y democrático del partido. Confiamos en el trabajo de investigación de las autoridades judiciales para esclarecer lo sucedido”.

El partido hizo un llamado a las autoridades competentes para que refuercen la seguridad de las organizaciones políticas y garanticen la protección del proceso democrático en Costa Rica.