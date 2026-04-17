Dos informes piden sanción contra Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual

La comisión especial que analizó la denuncia por presunto acoso sexual contra el diputado Fabricio Alvarado presentó este viernes tres informes finales: dos recomiendan sanción contra el legislador de Nueva República y uno más librarlo de responsabilidad.

Se trata de la investigación legislativa que originó la denuncia de la exdiputada Marulín Azofeifa por presuntos actos inapropiados ocurridos en el cuatrienio anterior, cuando Azofeifa ocupaba una curul de Nueva República.

Los informes en contra de Alvarado fueron firmados por el socialcristiano Alejandro Pacheco y la independiente Johanna Obando, mientras que el tercero fue presentado por la compañera de bancada del legislador, Olga Morera.

“Ya el día de hoy se realizó la última sesión en plazo, el día 17, que era cuando vencía el plazo para rendir informe, y se rindieron tres que se van a trasladar al Plenario Legislativo.

“La otra semana ya estarán en manos de la presidencia de la Asamblea para que ellos procedan a fijar la fecha en Plenario para conocer los informes que se dictaminaron el día de hoy en la comisión”, explicó Pacheco, quien presidió el órgano.



Llama la atención que ninguno de los tres informes consiguió mayoría: el de Pacheco quedó 2-2, el de Obando 1-3 y el de Morera 2-2. El cuarto voto fue del oficialista Waldo Agüero, quien apoyó a Morera en la defensa de Alvarado. ​

Esa falta de mayoría se originó por la ausencia de la liberacionista Rosaura Méndez, quien está fuera del país y cuyo voto hubiera inclinado la balanza hacia uno u otro bando.

Con ese resultado, el Plenario deberá conocer los tres informes y tomar una decisión final antes del 28 de abril, que es el último día en que sesiona la actual Asamblea Legislativa.

Alvarado se expone a una sanción administrativa por este proceso, mientras que en sede penal también avanza una denuncia idéntica presentada por Azofeifa.