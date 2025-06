“Dos gallos picándose la cresta”: así se refirió Chaves a pleito entre diputado y agente de DIS

El presidente Rodrigo Chaves evitó referirse a la denuncia que hizo el diputado oficialista, Manuel Morales, de una presunta persecución de un agente de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) a una allegada suya.

En medio de su conferencia de prensa semanal, Chaves aseguró que se trata de un tema “íntimo” y “personal” entre Morales y el funcionario, por lo que no emitiría criterio.

“Eso no tiene nada que ver con política, son temas personales, hasta donde yo sé. Morales y un funcionario de la DIS, ahí hay un tema entre ellos dos y una tercera persona que, al ser temas absolutamente privados, del ámbito íntimo, yo no me voy a referir”, aseveró.