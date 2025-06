DIS tiene pruebas de que uno de sus agentes seguía a allegada de diputado Morales

La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) tiene fotos y videos que demuestran que uno de sus agentes efectivamente seguía a una allegada del diputado oficialista Manuel Morales.

Así lo confirmaron a Teletica.com tres fuentes independientes entre sí, quienes manejan detalles del caso que ha generado un polvorín en corrillos legislativos en las últimas horas.

El expediente, abierto en la DIS, da cuenta de una situación que se presentó meses atrás en un restaurante de Alajuela en el que se encontraban Morales y esa persona, quien en el pasado mantuvo una relación sentimental con el agente investigado.

Entre las pruebas que tiene la dirección, hay un video de ese local comercial que demuestra la presencia del agente en el mismo momento que el diputado y la mujer compartían.

También se destaca en el expediente que la afectada encontró un dispositivo de rastreo satelital en su vehículo. Todo apunta a que ese dispositivo no es de la DIS.

Además, las fuentes señalaron que existen mensajes que el funcionario envió a la ofendida, en los que le detallaba los lugares que visitaba con el diputado.

La DIS tiene identificado al agente, quien se encuentra activo dentro de la dirección. Se precisó que todos los seguimientos fueron realizados fuera del horario laboral del funcionario y en su carro personal.

Consultado, el diputado oficialista insistió a Teletica.com que no se refería al tema por respeto a la investigación y a su entorno familiar.

“No me voy a referir. Me parece extraño porque esto se iba a mantener en privado, sea verdadero o no, es una investigación interna de índole privada”, dijo.