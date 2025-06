DIS investiga presunto seguimiento a Manuel Morales, denuncia diputado

La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) investiga el presunto seguimiento de oficiales suyos hacia el diputado oficialista Manuel Morales, según afirmó el propio legislador.

Morales aseguró a Teletica.com que por esas pesquisas no puede brindar mayores detalles sobre el caso, que este lunes provocó un debate en el Plenario Legislativo.

“No me puedo referir, hay una investigación interna de la DIS hacia ciertos efectivos de la propia DIS”, explicó el diputado.

Tanto el legislador como el resto de su bancada guardaron silencio esta tarde en el Pleno en medio de los cuestionamientos de la oposición sobre lo sucedido el miércoles pasado, cuando Morales cuestionó al exdirector de la DIS, Hans Sequeira, sobre presuntos seguimientos a diputados o allegados suyos.

“No tengo por qué contestarle, yo no estoy convocado a eso”, le respondió Sequeira.

Morales, con evidente molestia, le recordó al exdirector que estaba bajo juramento y le pidió verlo a la cara cuando le respondiera, pero este se negó.

Los diputados de oposición alegaron este lunes que el Plenario Legislativa tiene la obligación de ahondar sobre esas denuncias y también sobre lo que dijo Morales, quien, presuntamente, mostró en la comisión lo que los legisladores creen era un dispositivo de rastreo.

Sin embargo, ni el oficialista ni sus compañeros quisieron participar del debate.

“Yo me quedé al final esperando que alguna diputación de la fracción oficialista desmintiera que las diputaciones somos perseguidas. No hablo de la DIS, hablo de cualquier Policía de la Casa Presidencial, lamentablemente eso no pasó. Saquemos conclusiones”, criticó la liberacionista Alejandra Larios.