Directorio rechaza ampliar nombramiento de gerente general del Congreso

El Directorio —controlado por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO)— descartó ampliar el nombramiento interino de la gerente general de la Asamblea Legislativa, Karla Granados.

La decisión fue confirmada este miércoles por la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, en una breve declaración.

"Ante el vencimiento del nombramiento interino de la Gerencia General de la Asamblea Legislativa, el Directorio Legislativo tomó la decisión de no prorrogar el mismo e iniciar un concurso público y transparente. "Dicho concurso garantizará la continuidad y la adecuada prestación del servicio público que brinda esta Asamblea Legislativa, resguardando los principios de transparencia, buena administración e igualdad de oportunidades, con la finalidad de designar a la persona idónea", explicó la jerarca.

Granados —relacionista pública y licenciada en Derecho— asumió el puesto hace tres años, tras la jubilación de Antonio Ayales.

Teletica.com procuró conversar con la exgerente general, pero esta no atendió los mensajes enviados a su teléfono. Tampoco se recibió respuesta de su oficina de prensa.